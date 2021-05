Putin prende parte alla guerra dei cieli

Gli schieramenti della guerra dei cieli, che va avanti a suon di voli bloccati, sono due. Da una parte c’è chi ritiene che la decisione di Aljaksandr Lukashenka di far atterrare a Minsk il volo Ryanair FR4978, che viaggiava da Atene a Vilnius, per arrestare Roman Protasevich, sia stato un atto di pirateria. Dall’altra c’è il fronte meno nutrito di chi sta con la dittatura bielorussa, che conta un alleato potente: la Russia. Mosca ieri ha bloccato due voli europei, Air France e Austrian Airlines, perché si è rifiutata di riconoscere il percorso degli aerei che, diretti in Russia, avrebbero scelto un tracciato alternativo per non sorvolare la Bielorussia.

