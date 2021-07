Putin non scherza più con le linee rosse dell'America

Un mese fa il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin si sono incontrati a Ginevra per negoziare su alcuni argomenti importanti in un clima di diffidenza reciproca. Biden ha annunciato che fra sei mesi – quindi un tempo molto breve – valuterà se Putin ha mantenuto gli accordi e se ha rispettato le linee rosse fissate dall’Amministrazione americana e per questo vale la pena seguire che cosa succede. Nel primo mese ci sono state grosse novità su due temi in particolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni