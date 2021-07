Macron è tutt'altro che finito e con il green pass attira nuovi consensi

Il presidente uscente è in buona posizione per le elezioni dell'anno prossimo, suscita fiducia sia a destra sia a sinistra. E l'ultima mossa sul certificato verde è apprezzata dai moderati

Nizza. Quando si parla di Francia, criticare Emmanuel Macron è diventato per molti un riflesso automatico. Viene agitato lo spauracchio dell’estrema destra, di quel Rassemblement National di Marine Le Pen che pur avendo fallito nel 2017 la prossima volta dovrebbe sfondare in quanto raccoglitore di tutte le paure della Francia odierna, dai Gilet gialli fino ai no vax sfruttando la durezza della crisi pandemica. L’equazione sarebbe dunque impeccabile: la Francia va male, si percepisce la crisi, e Macron non riuscirebbe a farsi rieleggere per un secondo mandato. Ma la linearità di questa disfatta annunciata non è poi così ovvia.