L'Europa non abita più a Budapest

Ieri il Parlamento ungherese ha approvato una legge, con un solo voto contrario, che vieta di condividere con i minori ogni contenuto che parli o mostri tematiche omosessuali o di cambiamento di sesso nei libri e negli spettacoli televisivi destinati agli under 18. Secondo il partito di governo, Fidesz, che ha trovato sostegno anche nel partito di estrema destra Jobbik, questa normativa rientra nella lotta in corso contro la pedofilia: “Ci sono dei contenuti che dei ragazzi sotto una certa età possono non comprendere e che possono avere un effetto negativo sul loro sviluppo, o che i ragazzi non riescono a processare, o che possono confondere i loro valori morali in via di sviluppo o l’immagine che hanno di se stessi e del mondo”, ha detto un portavoce del governo. Secondo la legge, soltanto gli educatori presenti in un registro pubblico possono organizzare l’educazione sessuale a scuola in modo che non operino “organizzazioni dal background dubbio” che di solito “sono state create per rappresentare un orientamento sessuale specifico”. Anche alle aziende sarà vietato fare pubblicità a sostegno della causa omosessuale o che semplicemente mostrano coppie gay.

