Orbán rompe l'unità europea sul fronte dei vaccini

L'Ungheria ha deciso di uscire dalla strategia dell'Unione europea sui vaccini, dopo che la Commissione europea ha annunciato di aver firmato il contratto con Pfizer-BioNTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi per il 2022-23 e continua i negoziati con Moderna per garantirsi altre centinaia di milioni di vaccini. L'obiettivo dell'Ue è di garantire la vaccinazione a bambini e adolescenti, proteggersi dalle varianti e coprire le necessità dei richiami. Non solo. Il nuovo contratto con Pfizer-BioNTech, che servirà da modello anche gli altri futuri accordi, renderà più facile la condivisione e la donazione di dosi a paesi a basso e medio reddito. Ma il governo di Viktor Orbán ha scelto di andarsene. Dopo una riunione con i ministri della Sanità, la commissaria Stella Kyriakides ha confermato che “l'Ungheria ha chiesto di rinunciare” alle dosi di Pfizer-BioNTech: “Non sarà coperta dal contratto”. Nel frattempo, durante una conferenza stampa a Budapest, il capo-gabinetto di Orbán, Gergely Gulyás, annunciava l'uscita da tutti i futuri acquisti comuni dell'Ue. “L'Ungheria non vorrebbe prendere parte al prossimo capitolo del programma di acquisti di vaccini di Bruxelles”, ha detto Gulyás: “L'Ungheria ha ammassato riserve sufficienti”. Secondo Gulyás, “se sarà necessaria la rivaccinazione, dovrebbe essere disponibile un vaccino ungherese”. Il governo ungherese ha investito nello sviluppo di un vaccino nazionale che dovrebbe essere prodotto in un nuovo stabilimento a Drebecen nella seconda metà del 2022. In ogni caso “ci sono un sacco di vaccini da fonti orientali a portata di mano”, ha detto Gulyás: “Auguriamo ogni successo a tutti coloro che partecipano al programma dell'Ue”.

