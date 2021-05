Il gioco bielorusso della Turchia

Aljaksandr Lukashenka, che ieri era a Sochi per incontrare Vladimir Putin, si è ritrovato un alleato inatteso: la Turchia. Secondo l’agenzia Reuters, Ankara ha annacquato una dichiarazione che i trenta membri della Nato hanno rilasciato mercoledì per condannare il dirottamento del volo Ryanair FR4978 e l’arresto di Roman Protasevich. La Polonia e i Baltici avrebbero voluto una condanna inequivocabile, avevano insistito affinché la dichiarazione includesse misure punitive forti. Ma a edulcorare il contenuto è stata la Turchia che è riuscita a eliminare dal testo parole in sostegno delle sanzioni contro Minsk, la richiesta del rilascio dei prigionieri politici e anche la minaccia di una sospensione della cooperazione tra la Nato e la Bielorussia. Non è chiaro perché Ankara abbia deciso di mettersi dalla parte del dittatore, secondo alcuni analisti potrebbe essere una dimostrazione di vicinanza nei confronti della Russia, alleata della Bielorussia.

