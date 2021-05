A proposito di brevetti. I tre pilastri della proposta dell'Ue alla Wto

La Commissione europea a inizio giugno farà una proposta all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per cercare di superare le polemiche sulla sospensione della protezione dei brevetti e accelerare la produzione e la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 ai paesi a basso e medio reddito. Nessuna svolta sul “waiver” chiesto da Austria e India e che ha trovato il sostegno dell’Amministrazione Biden. L’Ue è convinta che il modo migliore per produrre più dosi siano le licenze volontarie con gli accordi tra produttori. Ma come incentivo è pronta a facilitare le licenze obbligatorie. E’ un segnale politico, che tuttavia la stessa Ue non ritiene farà la differenza nei prossimi mesi. La decisione dell’Amministrazione Biden di sostenere la sospensione della protezione dei brevetti sui vaccini ha fatto apparire l’Ue come il cattivo globale, nonostante abbia esportato oltre la metà delle dosi prodotte sul suo territorio. L’annuncio di ieri sulle licenze obbligatorie è un modo per proteggersi e cercare al contempo di ottenere risultati concreti su quel che conta davvero per produrre più vaccini. Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha spiegato che la proposta alla Wto si articola su tre pilastri: limitare le restrizioni alle esportazioni; espandere la produzione con impegni dei produttori a firmare accordi di licenza e vendere a prezzo di costo ai paesi più poveri; chiarire che le licenze obbligatorie si possono usare, ma con una serie di paletti a tutela della proprietà intellettuale.

