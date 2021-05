Brevetti e Covid. Perché la demagogia può abbattere i vaccini

Il primo, inevitabile risultato dell’annuncio dato dal Presidente Biden dell’appoggio americano alla “sospensione temporanea” dei diritti sui brevetti legati alla lottta contro il Covid – in pratica, un esproprio parziale, posto che il contenuto del brevetto consiste nel diritto di sfruttare in esclusiva l’invenzione che ne forma oggetto per un determinato periodo di tempo – è stato quello di bloccare, o comunque di frenare le trattative in corso per la concessione di licenze per la produzione dei vaccini. Non si negozia in una situazione di incertezza giuridica. Non ci si obbliga a pagare royalties che potrebbero essere cancellate o sostituite con un indennizzo (non si sa ancora su quali basi calcolato) tra poche settimane. Dunque non solo, come ha detto con grande lucidità Ursula von der Leyen, “Sul breve termine la deroga alla proprietà intellettuale non risolverà i problemi, non ci porterà una singola dose”, ma con ogni probabilità ce ne porterà molte di meno o le farà produrre più tardi. Un tipico esempio delle buone intenzioni di cui è lastricata la strada per l’inferno.

