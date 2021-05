Il pazzo populismo sui brevetti

L’incredibile clima di giubilo che ha accompagnato la decisione dell’Amministrazione americana di appoggiare l’idea di sospendere i brevetti per i vaccini contro il Covid-19, “in modo che la loro ricetta sia a disposizione di tutto il mondo”, rappresenta un termometro molto interessante per provare a misurare la permeabilità della classe dirigente occidentale a un pericoloso virus politico circoscrivibile in sei semplici parole: il disprezzo della cultura del profitto. I sostenitori della rinuncia al brevetto affermano, spesso con pose arroganti, da chi non aspetta altro che offrire ai propri elettori lo scalpo della casa farmaceutica brutta e cattiva, che è necessario infrangere le protezioni dei brevetti per provare a espandere l’accesso globale ai vaccini. L’obiettivo di far arrivare i vaccini a più persone possibili, in tutto il mondo, è un obiettivo nobile, giusto e sacrosanto – anche se lo scandalo dei paesi più ricchi vaccinati prima di quelli più poveri è ovviamente un non scandalo se si considera il fatto che l’Unione europea e gli Stati Uniti, pur avendo il dieci per cento della popolazione mondiale, hanno registrato circa il quaranta per cento dei decessi totali per Covid, essendo le loro popolazioni più anziane rispetto a quelle dei paesi più poveri e in via di sviluppo ed essendo dunque esposte più di altre agli effetti del virus. Ma l’obiettivo in questione, pur partendo da una domanda giusta, arriva a una risposta sbagliata. Per non dire semplicemente falsa. La violazione dei brevetti, come ricordato dal Wall Street Journal in un severo editoriale dedicato alle parole di Joe Biden, non accelererà la produzione o la distribuzione di vaccini nei paesi poveri perché già oggi le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) consentono ai paesi a basso reddito di costringere i produttori di farmaci a concedere in licenza i loro brevetti durante le emergenze, sebbene debbano negoziare alcuni accordi con gli sviluppatori, e perché già oggi le aziende farmaceutiche stanno aumentando la produzione il più velocemente possibile anche nei paesi a basso reddito (i governi degli Stati Uniti e dell’Europa hanno donato miliardi di dollari a un’iniziativa sostenuta dall’Oms che mira a distribuire due miliardi di dosi ai paesi a reddito medio e basso entro la fine di quest’anno, AstraZeneca ha promesso di destinare quasi due terzi dei suoi vaccini ai paesi in via di sviluppo, J&J ha promesso loro fino a 500 milioni di dosi e Novavax addirittura 1,1 miliardi).

