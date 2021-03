Perché sospendere i brevetti non aiuta ad avere più vaccini

L'accordo tra Merck e Johnson & Johnson, dopo quelli di Pfizer con Sanofi e Novartis, dimostra che non esiste capacità produttiva inutilizzata. Neppure in India e Sud Africa. La proprietà intellettuale, nei vaccini anti Covid, non è mai stata un ostacolo all'aumento della produzione

Si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per aumentare la produzione dei vaccini anti Covid. L’amministrazione Biden ha annunciato che la Merck, uno dei Big Five globali nel mercato dei vaccini, aiuterà Johnson & Johnson a produrre il suo vaccino monodose appena autorizzato dall’Fda negli Stati Uniti e, si prevede, a breve anche dall’Ema in Europa. Merck, che solo un mese fa ha rinunciato allo sviluppo del suo vaccino contro il coronavirus, metterà la sua capacità produttiva a disposizione di un concorrente. Dall’altro lato Johnson & Johnson non custodirà la sua proprietà intellettuale e le sue tecnologie tenendo lontano un colosso come Merck, ma le condividerà per incrementare quanto prima e il più possibile il numero di dosi disponibili.