I saldi di AstraZeneca

Roma. Qualche mese fa, quando Joe Biden aveva raggiunto i leader dell’Ue in videoconferenza per il Consiglio europeo in un momento in cui l’Unione lamentava la scarsità di vaccini, la domanda che più veniva spontaneo porgli era: se tanto ci tieni a questa alleanza tra Bruxelles e Washington, perché non cedi le dosi di AstraZeneca che sono in congelatore prima che scadano? Lunedì, un mese dopo il vertice, gli Stati Uniti hanno annunciato che sono pronti a condividerle con il resto del mondo perché del vaccino AstraZeneca gli americani non hanno più bisogno. Non avevano mai puntato sul farmaco anglo-svedese, come invece aveva fatto l’Ue, che pure, rispetto a un mese fa è molto cambiata nel suo rapporto con l’azienda. Bruxelles ha deciso anche di farle causa, forte del fatto che presto delle sue dosi potrà iniziare a fare a meno. Anche perché AstraZeneca è molto indietro con le forniture, mentre a fine giugno avrebbe dovuto consegnare 300 milioni di dosi, 100 milioni nel primo trimestre, a oggi i farmaci distribuiti sono poco più di 30 milioni. In tutta l’Ue c’è un senso di insofferenza e c’è anche chi non sa come disfarsi dei vaccini già acquistati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni