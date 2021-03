Il nazionalismo vaccinale di Biden è sempre più insostenibile

Il presidente americano dovrebbe esportare le dosi AstraZeneca che ha in magazzino e non utilizza. Conviene soprattutto a lui, oltre che ai suoi alleati

La partecipazione del presidente americano Joe Biden al Consiglio europeo di oggi è un segnale importante per il rilancio dei rapporti tra Unione europea e Stati Uniti, come ha ricordato ieri in Parlamento il presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo la relazione turbolenta sotto l’Amministrazione Trump, “è tempo di ricostruire la nostra alleanza transatlantica”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Sicuramente Biden farà presente agli europei la necessità di prendere posizioni più nette nei confronti di potenze autoritarie e rivali, come la Cina e la Russia. E questo nel concreto, secondo Washington, vuol dire rimettere in discussione gli accordi commerciali con Pechino e rinunciare al gasdotto Nord Stream 2 con la Russia.