La causa della causa ad AstraZeneca

La Commissione europea porta AstraZeneca in tribunale per non aver rispettato il contratto sulla fornitura di vaccini contro il Covid: l’azienda avrebbe dovuto consegnare 300 milioni di dosi entro giugno e, se tutto va bene, ne consegnerà la metà. La casa farmaceutica, dal canto suo, dice di accogliere con favore la possibilità di dimostrare che non c’è alcuna irregolarità, in quanto la produzione di un vaccino è molto complicata ed è stato fatto tutto il possibile per rispettare il contratto: entro aprile l’Ue dovrebbe ricevere 50 milioni di dosi. Al di là di quale sarà l’esito della causa, che potrebbe durare a lungo, se c’è una cosa positiva che questa denuncia indica è il mutato contesto dell’offerta di vaccini. Se la Commissione europea ha deciso di denunciare AstraZeneca è proprio perché, a differenza di qualche mese fa, ora può farne a meno: l’obiettivo è ottenere presto quante più dosi possibili e poi chiudere il contratto a giugno, proprio perché ci saranno forniture a sufficienza da parte di altri produttori (in primo luogo Pfizer, ma molto probabilmente anche altri vaccini come CureVac).

