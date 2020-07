Nella notte democratica

In “Twilight of Democracy”, Anne Applebaum racconta gli ultimi trent’anni di storia dell’occidente tenendo in mano le fotografie e le liste degli ospiti delle feste cui ha partecipato e che ha organizzato in America, in Inghilterra, nella sua terra d’adozione, la Polonia. Sulla scorta dei ricordi, l’autrice celebre per le sue inchieste sull’orrore sovietico ricostruisce l’evoluzione del mondo intellettuale occidentale, la sua trasformazione e polarizzazione, il suo progressivo e doloroso allontanamento dall’adesione piena, granitica, ottimista ai valori democratici e liberali....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.