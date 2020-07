Contro il conformismo ideologico

L'associazione Culturae Italia ha scelto di promuovere il seguente appello anche in Italia.

Di cosa stiamo parlando:

Con un manifesto pubblicato dalla rivista Harper’s, molti studiosi e intellettuali di area liberale – tra loro Anne Applebaum, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ian Buruma, David Brooks, Steven Pinker, Francis Fukuyama, J.K. Rowling – spiegano che una “necessaria resa dei conti” con alcuni torti delle democrazie ha “intensificato una nuova serie di atteggiamenti che tendono a indebolire le nostre norme sul dibattito aperto e la tolleranza delle differenze a favore del conformismo ideologico. Mentre applaudiamo al primo sviluppo, alziamo la nostra voce contro il secondo”. Sostengono che il libero scambio di informazioni e idee, “linfa vitale di una società liberale”, sta diventando sempre più limitato.

“Non possiamo sopprimere le idee”. In difesa della libertà di espressione contro la cancel culture è Steven Pinker di Harvard, che ha firmato ed è vittima di una petizione di 500 accademici, ricercatori e studenti che ne chiedono la cacciata dalla Linguistics Society of America. Citando alcuni suoi tweet, accusano Pinker di “minimizzare la violenza razzista”. Conversando con il Foglio, Pinker giustifica così la sua firma: “Nessuno è infallibile o onnisciente. Spesso, la visione convenzionale e l’opinione di maggioranza risultano sbagliate. Possiamo approcciarci alla verità e alla giustizia soltanto consentendo che nuove idee siano espresse e giudicate. Se le idee sono soppresse, possiamo essere certi che saremo dalla parte sbagliata”.

Il testo dell'appello di Culturae Italia

Invitiamo a sottoscrivere questo testo, la traduzione della lettera aperta inviata lo scorso 8 luglio a Harper's Magazine e firmata da 150 intellettuali.

Le nostre istituzioni culturali si trovano ad affrontare l’ora della verità. Le forti proteste per la giustizia razziale e sociale stanno portando a richieste di riforma della polizia, insieme a richieste più ampie per una maggiore uguaglianza e inclusione in tutta la nostra società, non da ultimo nell'istruzione accademica, nel giornalismo, nella filantropia e nelle arti. Ma questa necessità di fare i conti ha anche intensificato una nuova serie di atteggiamenti morali e di impegni politici che tendono a indebolire le nostre norme di confronto aperto e di tolleranza delle differenze a favore del conformismo ideologico. Mentre applaudiamo la prima conseguenza, alziamo la voce contro la seconda. Le forze contrarie alle libertà si stanno rafforzando in tutto il mondo, e rappresentano una vera minaccia per la democrazia. Ma non si deve permettere che la resistenza si irrigidisca nel suo stesso marchio dogmatico o coercitivo - che i demagoghi stanno già sfruttando. L'inclusione democratica che vogliamo può essere raggiunta solo se ci pronunciamo contro il clima di intolleranza che si è instaurato da tutte le parti.

Il libero scambio di informazioni e di idee, la linfa vitale di una società liberale, diventa ogni giorno più compresso. La censura si sta diffondendo sempre più nella nostra cultura: un'intolleranza circa le opinioni contrarie, l’abitudine verso la vergogna pubblica e l'ostracismo, e la tendenza a dissolvere questioni politiche complesse in una certezza morale accecante. Noi sosteniamo il valore di una controproposta decisa e persino caustica da tutti i punti di vista. Ma è ormai fin troppo comune sentire appelli per una punizione rapida e severa in risposta a percepite trasgressioni percepite di discorso e di pensiero. Ancora più preoccupante è il fatto che i leader istituzionali, nello spirito di controllo del danno in preda al panico, stiano emettendo punizioni affrettate e sproporzionate invece di riforme ponderate. Gli editori vengono licenziati per aver pubblicato pezzi controversi; i libri vengono ritirati per presunta falsità; ai giornalisti viene impedito di scrivere su certi argomenti; i professori vengono indagati per aver citato opere letterarie in classe; un ricercatore viene licenziato per aver fatto circolare uno studio accademico sottoposto a peer-reviewed; e i capi delle organizzazioni vengono estromessi per quelli che a volte sono solo errori maldestri. Qualunque siano i ragionamenti riguardanti ogni particolare argomento, il risultato è quello di restringere costantemente i confini di ciò che si può dire senza la minaccia di una rappresaglia. Stiamo già pagando il prezzo di una maggiore avversione al rischio tra gli scrittori, gli artisti e i giornalisti che temono per il loro sostentamento se si allontanano dal consenso, o addirittura se mancano di sufficiente zelo nel dirsi d’accordo.

Questa atmosfera soffocante finirà per danneggiare le cause più importanti del nostro tempo. La limitazione del dibattito, sia da parte di un governo repressivo sia da parte di una società intollerante, fa sempre male ai più deboli e rende tutti meno capaci di partecipazione democratica. Il modo per sconfiggere le cattive idee è attraverso il loro smascheramento, la discussione e la persuasione, non cercando di metterle a tacere o di allontanarle. Rifiutiamo ogni falsa scelta tra giustizia e libertà, che non possono esistere l'una senza l'altra. Come scrittori abbiamo bisogno di una cultura che ci lasci spazio alla sperimentazione, all'assunzione di rischi e persino agli errori. Dobbiamo preservare la possibilità di un disaccordo in buona fede senza conseguenze professionali. Se non difendiamo ciò da cui dipende il nostro lavoro, non dobbiamo aspettarci che sia il pubblico o lo Stato a difenderlo per noi.

Hanno firmato l'appello:

Achille Monica

Agnese Loi

Alberto Barbera

Alberto Bortolotti

Alberto Improda

Alberto Padovani

Alberto Petricca

Alberto Rienzo

Alessandra Basso

Alessandra Feneri

Alessandra Marcati

Alessandra Montanaro

Alessandro Dellino

Alessandro di Loreto

Alessandro Longobardi

Alessandro Mallozzi

Alessandro Solara

Alessia Lenoci

Alessia Ratzenberger

Alessio Mussi

Alfonso Gerli

Alfonso Manfra

Alice Albanese

Alice Reina

Alina Orzeszko

Andrea Bianchi

Andrea Borto…

Andrea Cafetzidakis

Andrea Catizone

Andrea Chiappetta

Andrea Di Betta

Andrea Messieri

Andrea Rabbito

Andrea Riposati

Andrea Silvestri

Andree Ruth Shammah

Andreè Ruth Shammah

Angela Abbrescia

Angela D’Arrigo

Angela Patrizia Di Benedetto

Angelina Colli

Angelisa Castronovo

Angelita Borgheresi

Angelo Argento

Angelo Tiberi

Anita DAsaro

Anna Fundaro

Anna Fundaro

Anna Lisa Baroni

Anna Maria Visser

Anna Mazzini

Anna Ortis

Anna Tremoli

Annalì Rainoldi

Annalisa De Liso

Annalisa Ferraro

Annalisa Pira

Annapaola Arnoldo

Annarita Briganti

Antonella Fede

Antonella Matranga

Antonella Schianchi

Antonello Lupo

Antonietta Tummolo

Antonio Armellini

Antonio Barone

Antonio Belcuore

Antonio Bisaccia

Antonio Capocasa

Antonio Capocasa

Antonio Conte

Antonio Gioia

Antonio Irre

Antonio Lampis

Antonio Lautizi

Antonio Padovano

Antonio Padovano

Antonio Pascuzzo

Antonio Porrelli

Antonio Preiti

Antonio Taormina

Antonio Tozzi

Arianna Saldino

Arianna Servidio

Arrigoni Nicola

Arturo Razza

Augusta Busico

Aurora De Magistris

Barbara Incivilito

Barbara Incivilito

Benedetta Brison

Benedetta Pecini

Benedetto Camastra

Benedetto Valentino

Benito Trimarchi

Beppe Di Benedetto

Beppe Navello

Bernardo Barone

Bice Ridolfo

Bruno Pinti

Cagli Nicola

Calogero D'Ambrosio Marri

Calra Omaggio

Camilla Tommasini

Carla Artefice

Carla Fardi

Carla Silva

Carla Sora

Carlo Di Benedetto

Carlo Recanati

Carlo Simula

Carmelo Nicosia

Carmen Bizzarri

Carmine Marinucci

Carola Passassero

Carolyn Christov-Bakargiev

Caterina Berlinguer

Caterina Berlinguer

Cecilia Pacini

Cesare Azzali

Chiara Allegri

Chiara Bagaglini

Chiara Delogu

Chiara Veneri

Christian Seghetta

Cinzia Curti

Cinzia Dicorato

Cinzia Merletti

Clara Ceci Neva

Clarenza Catullo

Claudio Cappon

Claudio Formisano

Claudio Leone

Claudio Leone

Cleo Li Calzi

Corrado Beldì

Costanza Creiti

Costanza Senigallia

Cristiano Visciotti

Cristina Barlett

Cristina Palumbo

Cristina Pistoletto

Daiga Sollu

Daniela Anesi

Daniela Delfrate

Daniela Felisini

Daniela Sannicolò

Daniela Usai

Daniele Malfitana

Daniele Nicola Vella

Daniele Santini

Daniele Tonini

Daniele Vella

Dario Di Rudini

Davide Bollati

Davide De Lungo

Davide Tassi

Debora Virgintino

Delia Ghissoli

Desire Artusi

Diego Guida

Dim Fontana

Dino Riccardi

Domenica Bracci

Domenica Primerano

Domenico Marzaiol

Domenico Pronesti

Domenico Roncalli

Donatella Costa

Donatella Fortini

Donatella Giovannini

Donatina Claps

Donato Carrisi

Eduardo Gugliotta

Elena Clementi

Elena Miglietti

Elena Tammaro

Eliana De Petri

Elina Pellegrini

Elisa Carli

Elisa Greco

Elisa Macellari

Elisabetta Daini

Emanuela Barbi

Emanuela DeMarchi

Emanuela Marcante

Emanuela Picozza

Emanuela Scanu

Emanuele Occhipinti

Emanuele Quinz

Emiliano Puddu

Emilio Belotti

Emilio Casalini

Emilio Salvatore Leo

Enrico Brichetto

Enrico Landi

Enrico Tommaso De Paris

Enzo Bordi

Eugenio Romey

Fabiani Marianne

Fabio De Sanctis De Benedictis

Fabio Marangini

Fabio Sanfilippo

Fabio Tenore

Fabio Zanzotto

Fabrizio De Angelis

Fabrizio Gigliotti

Fabrizio Mottironi

Federica Cinque

Federica Linci

Federica Stentino

Federico Raffa

Federico Romagnoli

Federico Senesi

Federico Tuzzino

Felice Ambrosino

Ferdinando Avista

Fernanda D'alfonso

Fernando Duccio Silori

Ferruccio Diozzi

Filomena Capuano

Fiorella Lunardi

Fiorella Lunardi

Fiorella Operto

Fiorella Oporto

Flavia Cristiano

Flora Raffa

Foad Aodi

Franca Albano

Francesca Cecotti

Francesca Colombo

Francesca Lo Furno

Francesca Maffini

Francesca Marinaro

Francesca Rossetti

Francesca Spissu

Francesca Velani

Francesca Villanti

Francesco Carignani Di Novoli

Francesco Cascino

Francesco Cascino

Francesco Di Natale

Francesco Gallo

Francesco Ingoia

Francesco Novelli

Francesco Palombi

Francesco Rossetti

Franco Cavallaro

Franco Metri

Franco Pietrucci

Fulvio Venturi

Gabriele Bonafede

Gabriella Pistone

Gabrio Forti

Gaia Daldanise

Gaspare Occulto

Gerardo Perna

Geremia Calvisi

Giacinto Di Pietrantonio

Giacinto Di Pietrantonio

Giacomo Siluri

Gian Paolo Deriu

Giancarlo De Luca

Gianfilippo Russo

Gianluca Marziani

Gianluca Razzauti

Gianni Libbe

Gianpaolo Cherubin

Ginevra Almerigi

Gioele Vicenza

Giordano Bruno

Giorgia Gentilini

Giorgia Sarti

Giorgia Turchetto

Giorgio Allulli

Giorgio Rinaldi

Giorgio Ventre

Giovanna Barni

Giovanna Castelli

Giovanna Musumeci

Giovanna Nirchi

Giovanna Sessa

Giovanni Barone

Giovanni Cipriani

Giovanni Curatolo

Giovanni Di Martino

Giovanni Fasiello

Giovanni Ferrara

Giovanni Iovane

Giovanni Opimitti

Giovanni zappia

Girolamo Fazio

Giulia D’Ubaldo

Giulia Romualdi

Giulia Silvia Ghia

Giulia Sirdi

Giuliana BIanchi

Giuliano Putignano

Giuliano Volpe

Giulio Seminara

Giuseppe Dalla Costa

Giuseppe Disabato

Giuseppe G. M. Foti

Giuseppe Gelati

Giuseppe Gelati

Giuseppe Palmas

Giuseppe Piazza

Giuseppe Pintus

Giuseppe Sommaruga

Giuseppe Surdi

Giuseppe Tripoli

Giuseppe Urbino

Giuseppina Cardia

Giuseppina Onesti

Giusto Palermi

Giusto Sarmi

Gloria Zorzi

Graziella Pilla

Guido Leoncini

Guido Schillaci

Guido Vitali

Gustavo Sacchi

Ilaria Ferroli

Ilaria Mazzini

Irene Giordano

Isabella Arenella

Jessica Scodro

Julian Colabello

Lario Trulli

Laura Cairola

Laura Canale

Laura Cavatorta

Laura Confalonieri

Laura Sicignano

Laura Vesperini

Lea Azzinnari

Leandro Lusso

Leda Tudisco

Leoluca Alberti

Leonardo Francesci Nucara

Letizia Gasparri

Letteria D'Amico

Lia Irace

Liborio Redavid

Licia Gennarelli

Linda Guarino

Lino Gentile

Lino Guanciale

Lino Guanciale

Livia Cornaggia

Livio Abeltrami

Loredana Davani

Loredana Fardo

Lorena Gattiinoni

Lorena Giostra

Lorenza Ferrera

Lorenza Fruci

Lorenza Sallusti

Lorenzo Alberi

Lorenzo Asmara

Lorenzo Cinatti

Lorenzo Sacchi

Luca Arcangeli

Luca Bensaia

Luca Dal Pozzolo

Luca Gianvito

Luca Mangoni

Luca Poma

Luca Ricci

Luca Rota

Luca Salvadori

Luca Sardoni

Lucia Scapolatiello

Luciana D'Ambrosio Marri

Luciana D’Aleo

Luciano Bonini

Luciano Sacco

Lucrezia Pregadio

Ludivico Gai

Ludovica Airine

Ludovica Modugno

Ludovico Di Monaco

Luigi Rodighiero

Luisa Di Benedetto

Luisa Marquardt

Luisella Pavan-Woolfe

M Beatrice Bettazzi

M. Cristina Vannini

Manola Mattiola

Manuela Casola

Manuela Masini

Manuela Zammillo

Marcella Papa

Marco Bentivogli

Marco Bentivogli

Marco Cesaro

Marco Fontana

Marco Giudici

Marco Montecchi

Marco Presutti

Marco Serifio

Marco Serrani

Marco Villani

Marco Voleri

Margherita Amarelli

Margherita Di Rauso

Maria Alberti

Maria Carmela Borri

Maria Cecilia Murgia

Maria Concetta Rizzo

Maria Cozzolino

Maria Cristina Passanante

Maria Cristina Terzaghi

Maria Elena Frusciante

Maria Francesca Randazzo

Maria Gabriella Mazzocchi

Maria Giulia Rinaldi

Maria Luisa Bruschetini

Maria Luisa Roscioli

Maria Pia Cacace

Maria Pia Daniele

Maria Raschieri

Maria Rosa Iovino

Maria Sole Boni

Mariachiara Verrigni

Mariaornella Laneri

Mariapia Branchi

Marilena Baggio

Marina Bon Valsassina

Marina Corda

Marina Scarpa

Marina Tontini

Marinella Ficarra

Mario Amman

Mario de Simoni

Mario Riviello

Mario Sica

Marisa Dotti

Marita Di Nunzio

Martina Amatteis

Martina Quattromini

Mary Cantù

Mary Ragazzo

Massimiliano Damerini

Massimiliano Finazzer Flory

Massimiliano Messieri

Massimiliano Minerva

Massimiliano Valdinoci

Massimiliano Zane

Massimo Carcione

Massimo Coen

Massimo Gambini

Massimo Lapucci

Massimo Valtelli

Matteo De Denaro

Matteo Laruffa

Matteo Marini

Matteo Steri

Maura Rocchi

Maurizio Carmignani

Maurizio Corradini

Maurizio Fedele

Maurizio Ravidá

Maurizio Tarquini

Maurizio Vanni

Mauro Berruto

Mauro Deledda

Mauro Magnani

Max Cordeschi

Memo Sineri

Micaela D'Alessandro

Michele Boi

Michele Corradino

Michele Della Bella

Michele Rak

Milena Mancini

Mimmo Bracciodieta

Monica Fabris

Monica Murru

Monica Rossi

Natalia Maramotti

Natalino Pierpaoli

Nerina Di Nunzio

Nicola Colicchi

Nicola Di francesco

Nicola Pozzato

Nicoletta Cicalò

Nicoletta Queirolo

Omar Destro

Orazio Spoto

Ornella Faes

Osvaldo Manara

Ottavia Lavino

Paola Andreuccetti

Paola Carinci

Paola Colella

Paola D’Orsi

Paola Giorgi

Paola Manfroni

Paola Tonna

Paolo Andrea Lombardi

Paolo Barchi

Paolo Beccaria

Paolo Gigliozzi

Paolo Morelli

Paolo Morelli

Paolo Muzzicato

Paolo Palmeri

Paolo Verri

Paolo Vitti

Pasquale Cominale

Pasquale Iorio

Patrizia Lodovisi

Peppe Minichino

Perla Cappelli

Piera Ostello

Pierfilippo de Marchis

Piergiuliano De Luigi

Pierluigi Castagnetti

Piero Gambale

Pietro Fiorentino

Pietro Folena

Pino Apprendi

Rachele Arena

Raffaela Farina

Raffaela Farina

Raffaella Saso

Raimondo Costanzi

Rea Livolsi

Rebecca Danzo

Remo Stranilia

Renata Giusso

Renata Iussi

Renato Quaglia

Riccardo Battiferro Bertocchi

Riccardo Demetri

Riccardo Mancini

Riccardo Monaco

Riccardo Pudis

Rina Leonardo

Rinaldo Scotto

Rita Zappador

Roberta Curreli

Roberta Di Mario

Roberta Gullo

Roberta Nanni

Roberta Rega

Roberta Rosso

Roberta Zanoli

Roberto Burioni

Roberto Creso

Rocco Ludovisi

Rocco Ranieri

Rocco Sardi

Rodolfo Sensi

Rodrigo Lenzi

Romina Zanon

Rosa Arnone

Rosalba Iodice

Rosalia Courrier

Rosario De Stefano

Rosella Perugi

Rossana Satta

Rossana Satta

Rossella Giliberto

Rossella Menegazzo

Rossella Roscelli

Ruggero Franchi

Sabrina Michielli

Sabrina Ragucci

Salvatore Arconte

Salvatore Bartolotta

Salvatore Falzone

Salvatore Gabriele

Sandra Lucca

Sandra Norzi

Santo Gammino

Sara Bentivegna

Sara Capocuzza

Sara Rodeghiero

Sara Tonatto

Saverio Campoli

Saverio Catacchio

Saverio Merlino

Savino Seccia

Secondo Guardini

Sendy Ghirardi

Serena Agnelli

Serena Nocentini

Serena Pietrosanti

Serena Sileoni

Sergio Astori

Sergio Escobar

Sergio Ragone

Sergio Ragone

Sergio Risaliti

Severino Giustolisi

Silvia Cacciatore

Silvia Luchetti

Silvia Miraglia

Silvia Musci

Silvia Mussato

Silvia Sfrecola

Simona Amelotti

Simona Barzaghi

Simona Cangelosi

Simona Colaianni

Simona Manzoni

Simone Bigongiari

Simone Viti

Simonetta Sandri

Simonetta Sandri

Stefania Crobe

Stefania Pinna

Stefano Ampollini

Stefano Monti

Stefano Saletti

Susanna Cappellini

Susy Montante

Tea Taramino

Teresa De Cristofaro

Teresa Neglia

Tito Anselmi

Titti Duimio

Tiziana Corrieri

Tiziana Tafani

Tommaso Di Pisa

Tommaso Pezzano

Uccio Missineo

Umberta Coglio

Umberto Mucci

Umberto Stumpo

Valentina Michieli

Valentina Parisi

Valentina Peris

Valentina Tresoldi

Valentino Nizzo

Valerio Maria Trapasso

Venerina Otranto

Veronica Carpita

Vincenza Pellegrino

Vincenzo Boscarino

Vincenzo D’Aquino

Vincenzo De Pompeis

Vincenzo Di Natale

Vincenzo falgares

Vito Disanto

Vito Quinci

Viviana Rizzuto

Viviana Sabbatinisser

Viviana Solari

Walter Guido

Walter Moretti

Waltraud Mittich