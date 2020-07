I confini del dibattito e il futuro della non conformità

David Brooks dice che quel che “chiamiamo erroneamente cancel culture è un tentativo di spostare i confini di quel che si può dire in modo da escludere non soltanto i conservatori ma anche i liberal e gli eterodossi”. David Brooks è un commentatore conservatore del New York Times, ha firmato la lettera di Harper’s per la libertà di dibattito e lui stesso, con quell’etichetta di “conservatore” in un giornale progressista, si sente custode ogni giorno di questa libertà. Nella sua ultima column dice che “la vita intellettuale dell’America è stata segnata da una serie di esclusioni”. La più grande e la più vecchia delle esclusioni riguarda le persone di colore, oggi ce ne sono altre: “dei conservatori dalla vita accademica” e “delle voci della working class dai media mainstream”, la “marginalizzazione di critici radicali”, della sinistra marxista e dei teologi di destra, e pure la professione dei giornalisti non era fatta solo di “yuppy delle coste, e ora per lo più lo è”.

Gli effetti sono stati devastanti, scrive Brooks. I conservatori esclusi hanno elaborato “risentimento e vittimismo” e “un misto di inferiorità intellettuale e superiorità morale” così “pensare non è stato più lo scopo, lo scopo è stato appartenere”. Anzi, pensare è diventato quasi un’attività sospettosa: è così che è nata, “con Sarah Palin e poi Donald Trump”, l’anti intellettualismo, la battaglia agli esperti.

Ai progressisti non è andata meglio: l’esclusione ha generato “insularità”, quella che chiamiamo bolla, “fragilità” emotiva e “conformismo”, per cui gli autori progressisti si sentono rappresentanti del gruppo, “e la prevedibilità diventa il punto”. Secondo Brooks la sinistra è più conformista della destra: “Christopher Hitchens è stato uno dei più grandi saggisti in America. Oggi non lo assumerebbe nessuno”, perché non voleva risparmiare nessuno dalle sue invettive. Ora i confini di quello che non si può dire si muovono di nuovo, e il fenomeno non è circoscritto ad alcuni ambienti o ideologie. Il “62 per cento degli americani dice di aver paura di condividere i propri pensieri”, secondo un sondaggio del Cato Institute.

“Spero che la lunga storia dell’esclusione e della segregazione intellettuale apparirà come una disgrazia – conclude Brooks – Lo sarà se sei in un’università e soltanto l’1,5 per cento dei membri della facoltà è conservatore (dico a te, Harvard). Una persona che si autosegrega ideologicamente sembrerà patetica. Spero che anche la definizione di esperto cambi – non un soldato sul campo senza potere, ma una persona che discute per arrivare più vicino alla comprensione”.