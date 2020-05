Putin non funziona

Roma. Andrei Pertsev è un giornalista del Kommersant, uno dei quotidiani russi più diffusi. In uno dei suoi ultimi editoriali si chiede: cosa accade se uno dei valori russi immutabili, Putin, inizia a distruggere l’altro valore russo immutabile, la stabilità? Il capo del Cremlino piace per questo, per la prevedibilità della sua politica, per l’impressione di immutabilità che ha dato a questi vent’anni. Il 2020 ha cambiato tante cose, e Vladimir Putin ha prima deciso di introdurre delle modifiche costituzionali,...

