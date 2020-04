Roma. I leader di tutto il mondo, con rarissime eccezioni, si veda il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, durante la crisi sanitaria da coronavirus hanno visto crescere la loro popolarità. Anche quelli abituati a piacere poco, come Emmanuel Macron, o quelli che sembrava non fossero più in grado di riconquistare i loro cittadini, come Angela Merkel, o quelli che sembrava impensabile potessero piacere ancora di più, come Sebastian Kurz. Capi di stato e di governo in giro per il mondo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.