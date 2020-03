No al servilismo nei confronti di Cina e Russia

Roma. “Il nostro bisogno di aiuto sanitario non può e non deve mutarsi in servilismo nei confronti di Cina e Russia”. Mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ringrazia quotidianamente e non risparmia salamelecchi al regime di Pechino, Marco Bertolini, classe ’53, generale di Corpo d’armata, già capo di Stato Maggiore Isaf in Afghanistan ed esperto di geopolitica, dice quello che molti pensano, ma che l’emergenza fa dimenticare: “Prima di tutto non possiamo non ricordare che, malgrado i tentativi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.