L’eccezione tedesca

Berlino. E’ vero che i tedeschi muoiono di meno di coronavirus degli italiani? Sì, no, non si sa. Un confronto diretto fra i due paesi attraverso il prisma del Covid-19 non è semplice anche perché il morbo di Wuhan è esploso in Italia prima che in Germania. Il paese guidato da Angela Merkel non si chiama, poi, Repubblica federale a caso. Gli alleati la vollero così: spezzettata in una serie di centri decisionali. Per avere dati certi sull’epidemia bisogna allora...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.