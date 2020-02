L’Assemblea rimandata è la prima rivoluzione politica del coronavirus

Roma. Lunedì la Xinhua, l’agenzia di stato cinese, ha fatto sapere che alla fine del mese il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese, “si riunirà per deliberare il rinvio della sessione annuale della legislatura”. Un modo per dire che quasi sicuramente il momento più importante dell’attività politica cinese – quello in cui vengono prese le decisioni collettive e anche svelate le nuove strategie per il futuro – che avrebbe dovuto iniziare il 5 marzo...

