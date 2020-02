La maggioranza ha trovato un accordo sull'uso delle intercettazioni

DALL'ITALIA

Positivo al coronavirus uno dei turisti italiani sulla nave da crociera Diamond Princess, bloccata nel porto di Yokohama, in Giappone. L’ambasciatore italiano a Tokyo, Giorgio Starace, ha fatto sapere che i connazionali costretti al regime di quarantena sull’imbarcazione saranno trasferiti in Italia con un volo speciale.

Sulle intercettazioni c’è un accordo nella maggioranza, dopo l’iniziale contrarietà di Iv. Il dl sarà votato domani in commissione.

Indagare Verdini nel caso Consip. Lo chiede il gip di Roma ai pm. Turbativa d’asta e concussione i reati ipotizzati.

Il Capitano Ultimo assessore in Calabria. Il governatore Jole Santelli ha nominato il militare all’assessorato all’Ambiente.

Completati a Genova i piloni del ponte che sostituirà il Morandi.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 133 punti. L’euro chiude stabile a 1,08 sul dollaro.

DAL MONDO

Michael Bloomberg partecipera’ al prossimo dibattito in tv tra i candidati alle primarie dei democratici, previsto per questa sera a Las Vegas, Nevada. E’ il primo dibattito per l’ex sindaco di New York che entrerà nella corsa elettorale per il Super Tuesday, il 3 marzo.

Donald Trump ha interrotto la pena di Rod Blagojevich, l’ex governatore dell’Illinois incarcerato per corruzione per aver tentato di vendere il seggio del Senato precedentemente detenuto da Barack Obama.

Agnès Buzyn e Villani si sono parlati. La candidata sindaco di Parigi della République en marche ha voluto riaprire il dialogo con il leader della lista Vivons Paris.

La procura di Parigi ha aperto un’indagine sulla pubblicazione dei video di Griveaux.

Ashraf Ghani è stato rieletto presidente dell’Afghanistan per un secondo mandato.

Il processo contro Netanyahu inizierà dopo le elezioni israeliane del 2 marzo.