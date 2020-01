Un piano per Israele

Roma. Donald Trump ha svelato il nuovo piano di pace per il medio oriente. Durante la conferenza stampa era presente anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu che qualche ora prima che venissero rivelati i dettagli del “deal of the century” (così lo ha chiamato il presidente americano) ha rinunciato all’immunità: “Non permetterò ai miei avversari di usare questa questione per turbare la storica mossa che sto portando avanti”, ha scritto su Facebook. La storica mossa è l’accordo, il piano di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.