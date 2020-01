Macron è pronto a tutto per realizzare “la madre delle riforme”

Roma. Non ci ha nemmeno provato Emmanuel Macron a far pace con le proteste. Durante il suo discorso di fine anno qualcuno si aspettava che il presidente francese facesse qualche concessione, un cenno di riconciliazione, se non di apertura. Invece no. Dall’Eliseo il 31 dicembre è partito il contrattacco e il secondo atto di una presidenza ferma, spericolata e sicura di sé. Sono bastati diciotto minuti, gli occhi in camera, il completo blu notte, Macron in piedi, per dire ai...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.