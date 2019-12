Il populismo colto di Johnson

Un video ci ha stupiti, forse, o confermati. Boris Johnson, premier britannico di fresca vittoria, clown emerito rimpannucciato dalla fidanzata, dalla Brexit e da Mr Corbyn buonanima, cravatta sempre slargata, capelli arruffati e calzino rigorosamente corto come l’intero establishment europeo, Italia modaiola esclusa, da sempre populista in waiting, in realtà cosmopolita come pochi, come gli etoniani hanno da essere, globalizzatore e molto inglese, ecco Boris Johnson sa a memoria e può recitarlo in un incomprensibile greco antico, probabilmente vero e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.