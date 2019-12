Fattore (gran) vittoria

Londra. “Può sembrare un paradosso ma la grande vittoria di Johnson rende inevitabile una soft Brexit”. Simon Hix, famoso politologo della London school of economics, è convinto che l’esito delle elezioni sia una grande sconfitta per gli euroscettici conservatori che hanno tenuto ostaggio prima Theresa May e poi Boris Johnson: “Le posizioni più estreme sono state neutralizzate. Questo vale per i Lib -dem e per lo zoccolo duro dei conservatori, che non conterà più nulla. Il risultato delle urne è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.