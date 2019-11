Fragilità strategica e paradossi legislativi

Mentre appare sempre più incoercibile l’impulso culturale (e dunque poi legislativo e giudiziario) alla criminalizzazione dei finanziamenti alla politica, nella confusione di un sistema di leggi che negli ultimi anni non soltanto ha abolito il finanziamento pubblico ma ha reso pericoloso (in quanto esposto alla discrezionalità dei magistrati) il finanziamento privato, ecco che la nostra democrazia rischia di esporsi a condizionamenti forse più pericolosi: quelli delle potenze straniere. Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, come ha ben illuminato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.