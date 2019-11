Roma. Dopo le prime deposizioni a porte chiuse, ieri è iniziata la fase pubblica del’impeachment contro Donald Trump, procedura aperta in seguito alle informazioni filtrate sulla telefonata fra il presidente americano e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, del 25 luglio scorso. In quella conversazione, Trump avrebbe vincolato lo sblocco di 400 milioni di dollari destinati a Kiev all’apertura di un’inchiesta sugli affari ucraini di Hunter Biden – figlio di Joe Biden, ex vicepresidente e in lizza per la nomination democratica...

