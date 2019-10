Putin ed Erdogan ridisegnano la Siria

Il presidente russo Putin e quello turco Erdogan si sono visti a Sochi per un incontro fiume che è durato sei ore. Del resto ne avevano bisogno perché devono sistemare parecchie cose. I fotografi erano ancora nella stanza per le foto di rito quando Erdogan ha posato una mappa sul tavolino davanti a sé ed era la Siria. Con Putin, devono ridisegnare il paese secondo le loro rispettive aree d’influenza. Sia a est, dove turchi e russi decideranno come spartirsi...

