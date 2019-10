Roma. Da cinque giorni il presidente americano Donald Trump parla dei pozzi di petrolio in Siria e dice che non vuole cederne il controllo. “We have secured the oil”, abbiamo messo al sicuro il petrolio, dice su Twitter e in televisione, e lo proteggeremo. I pozzi del (poco) petrolio siriano si trovano nella zona di Deir Ezzor, quindi nell’est del paese controllato dalle milizie curde, ma nel settore sud – quindi molto lontano dal confine con la Turchia dove da...

