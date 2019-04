Chi ha compiuto il massacro dei cristiani in Sri Lanka

New York. Per capire chi ha compiuto il massacro di cristiani nel giorno di Pasqua in Sri Lanka – che al momento in cui va in stampa questo giornale non è stato ancora rivendicato – partiamo dai dati di fatto e poi aggiungiamo alcune informazioni in possesso del Foglio. Il governo dello Sri Lanka accusa un gruppo locale, l’Organizzazione nazionale per il monoteismo (National Thowheeth Jamath) e aggiunge che ha avuto aiuto dall’estero: “Senza un network internazionale questi attentati non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.