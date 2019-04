Tutti i numeri della persecuzione contro i cristiani nel mondo

Una persecuzione continua che, troppo spesso, va in scena lontano dei riflettori, nel silenzio dei media e delle organizzazioni internazionali. È la persecuzione contro i cristiani di cui quanto accaduto in Sri Lanka nella domenica di Pasqua rappresenta solo l'ultimo capitolo. Nel suo ultimo libro Giulio Meotti ha provato a raccontare ciò che sta accadendo, soprattutto ai cristiani d'Oriente. Ma non è solo lì che i cristiani sono costretti a subire intimidazioni e violenze. Le due mappe che seguono cercano di raccontare, attraverso i numeri, ciò che è accaduto dal gennaio 2018 a oggi. Nella prima abbiamo riassunto gli attentati di matrice islamica più significativi per numero di morti e feriti. Nella seconda sono raccolti tutti i numeri dei cristiani uccisi in questo ultimo anno divisi per i paesi dove la persecuzione è più violenta. La fonte è il sito www.thereligionofpeace.com che raccoglie esclusivamente i dati relativi ad attacchi islamisti. L'impressione, quindi, è che il bilancio finale sia approssimato per difetto.