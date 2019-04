“Ora il futuro dell'Algeria è nelle nostre mani”. Viaggio nella piazza anti Bouteflika

Martedì 2 aprile il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, 82 anni, si è dimesso dopo sette settimane di imponenti proteste popolari. E anche a causa dell'abbandono da parte dell’esercito. L'anziano leader, che nel 2013 è stato colpito da un ictus e da allora compare raramente in pubblico e non tiene discorsi, era pronto a candidarsi a un quinto mandato. I cittadini algerini sono scesi in strada da ieri sera per festeggiare. Voci e colori della piazza di Algeri, dove studenti e famiglie festeggiano: “Ora il futuro dell'Algeria è nelle nostre mani”.

