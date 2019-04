Nervosi per la Brexit

Bruxelles. Theresa May e Jean-Claude Juncker mercoledì non hanno fatto chiarezza su come intendono porre fine alle incertezze della Brexit, dopo che il primo ministro britannico ha deciso di fare un ultimo tentativo per salvare il suo accordo mettendosi nelle mani di Jeremy Corbyn. A otto giorni dalla data di uscita del Regno Unito, a sei giorni da un vertice europeo straordinario che dovrebbe sancire definitivamente i destini della Brexit, mercoledì i Comuni si sono espressi per escludere il no...

