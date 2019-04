Che succede con il Regno Unito alle europee? Ce lo spiega sir Watson

Roma. Ma insomma, il Regno Unito finirà poi per votare alle prossime elezioni europee o no? “Davvero, non lo so. Quello che so è che la revoca dell’articolo 50 diventa sempre più probabile”. Sir Graham Watson è uno degli inglesi che più si è dato da fare nelle istituzioni europee. Classe 1955, membro del Parlamento europeo in rappresentanza dei Liberal-democratici dal 1994 al 2014, tra il 2002 e il 2009 è stato capogruppo liberale al Parlamento europeo, e tra 2011...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.