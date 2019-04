DALL'ITALIA

La Camera approva il ddl "codice rosso", che rafforza le tutele per le vittime di violenza domestica. La maggioranza si è divisa sulla castrazione chimica. L’ordine del giorno di Fratelli d’Italia è stato bocciato con 383 No e 126 Sì, solo la Lega e FdI hanno votato a favore. “Siamo sconcertati che il M5s abbia votato con il Pd e Forza Italia”, hanno fatto sapere fonti della Lega. “Siamo stati coerenti”, hanno risposto dal Movimento 5 stelle. Il Senato approva la mozione della Lega e del M5s per ridefinire la proprietà delle riserve auree di Bankitalia.

Rimborsi ai risparmiatori nel dl crescita. Il testo per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) verrà discusso domani al Cdm, secondo fonti del Mef. Il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro: “Nel Cdm non ci saranno nuove norme sui truffati dalle banche”. “Non c’è nessuna richiesta di dimissioni tra i ministri”, ha detto il premier Giuseppe Conte a Doha, a proposito delle critiche del M5s a Giovanni Tria.

Scontro tra Salvini e una ong tedesca. La nave umanitaria Sea Eye ha soccorso 64 migranti a largo della Libia. “La nave vada ad Amburgo”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 1,08 per cento. Differenziale Btp-Bund a 269 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Jens Stoltenberg ha detto al congresso Usa che serve unità. Il segretario generale della Nato ha detto che gli Stati Uniti sono “la spina dorsale” dell’Alleanza atlantica e ha insistito sulla necessità di superare le divergenze tra gli alleati per fronteggiare il pericolo di una Russia sempre più aggressiva. Domani inizieranno a Washington i festeggiamenti per i 70 anni dell’Alleanza atlantica. Oggi l’agenzia di stampa russa, Tass, ha fatto sapere che Vladimir Putin sarà in Italia quest’estate.

Il Fmi ha messo in guardia Trump dai rischi della sua politica con la Cina. Secondo il Fondo monetario internazionale i tentativi del presidente americano di ridurre il deficit commerciale con la Cina imponendo dazi e poi avviando negoziati sono destinati a fallire.

Una nuova procedura di infrazione contro la Polonia è stata avviata dalla Commissione europea per “proteggere i giudici dal controllo politico”. Varsavia è accusata di non garantire l’imparzialità della Corta suprema. Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue, ha annunciato l’apertura di una procedura di infrazione anche contro la Romania.

È morto Jean-Louis David. Il parrucchiere e imprenditore francese aveva 85 anni. Si era ritirato nel 2002, dopo aver venduto la sua attività al gruppo statunitense Régis Corporation.