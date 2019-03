In apparenza “Westmainster”, come si dice qui a “Montechitorio”, ha messo in scena la saga del “no”. No all’accordo, no all’uscita senza accordo, no all’unione doganale, no al backstop, no al secondo referendum, e ancora no no no. Eppure in questa serie meravigliosa, come detto in un commento a caldo e persino ragionevole, gli Mps, gli Honorable deputati dei Commons, hanno cambiato idea in molti non determinanti casi. Jacob Rees-Mogg, per esempio, considerava l’accordo della May un pegno di schiavitù...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.