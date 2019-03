Bruxelles. L’Unione europea ha dato al Regno Unito un ultimatum di dieci giorni per decidere tra un no deal alla mezzanotte del 12 aprile o la richiesta di una proroga dell’articolo 50 almeno fino alla fine del 2019, dopo che la Camera dei Comuni venerdì ha rigettato per la terza volta l’accordo di recesso del governo con 344 no contro 286 sì. Theresa May non si è dimessa, lasciando intendere che potrebbe tentare un quarto voto. Ma, qualche secondo dopo...

