Roma. Si avvicinano le elezioni europee e ci si chiede se qualcuno stia preparando un programma che guardi ai cambiamenti necessari per creare un ambiente istituzionale più resistente e favorevole alla crescita. Dopo tanti anni in cui l’Europa ha parlato delle riforme strutturali che gli stati dovevano sostenere, è il momento che negli stati membri si discuta delle riforme strutturali che servono all’Europa. La sensazione invece è che in Italia la campagna elettorale per le europee sarà una riproposizione – una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.