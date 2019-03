L’europeismo è la maggioranza

Ora che rimaniamo incollati ai dati per capire che colore avrà il futuro Parlamento europeo dopo le elezioni del 23-26 maggio, il sondaggio del Parlamento europeo pubblicato oggi ci tranquillizza e ci dice che sì, qualcosa cambierà, ma il centro regge ancora e continuerà a rappresentare la maggioranza assoluta. I conservatori, rispetto a un’analisi del mese scorso, guadagnano voti e il Partito popolare europeo potrebbe ottenere 188 seggi, il 27 per cento dell’intera Aula. Il sondaggio non ha tenuto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.