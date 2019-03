Roma. L’adesione italiana alla nuova Via della Seta potrebbe aprire un’altra crisi tra Italia e Francia. Il Foglio è venuto in possesso della bozza del discorso che il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha pronunciato all’apertura della Global Market Conference della banca Jp Morgan a Parigi, corredata delle note del suo gabinetto. In un passaggio che descrive lo stato dell’economia mondiale, Le Maire cita come fattore destabilizzante l’adesione dell’Italia al progetto cinese: “Ovunque in Europa l’ascesa dei nazionalismi e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.