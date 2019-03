Il ritorno di Guaidó

Una settimana dopo essere passato dal Venezuela alla Colombia correndo su un ponte al confine, Juan Guaidó ha annunciato il suo ritorno ed è arrivato ieri in aeroporto nonostante i divieti. Nel frattempo, dopo aver partecipato in Colombia al vertice del Gruppo di Lima come legittimo presidente del Venezuela, ha viaggiato per tutto il Sud America, dove è stato ricevuto, ovunque, come legittimo presidente della sua nazione dai capi di stato di Colombia, Brasile, Paraguay, Argentina e Ecuador. Il Tribunale...

