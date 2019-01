Asia Bibi è libera, la Corte Suprema del Pakistan ha respinto l'ultimo ricorso

Roma. Asia Bibi è libera. La Corte suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro la sentenza che lo scorso 31 ottobre aveva assolto la madre di famiglia cristiana condannata a morte per blasfemia. Il verdetto è stato pronunciato dal presidente del Tribunale, il giudice Asif Saeed Khosa. Dopo nove anni di detenzione e una doppia sentenza capitale, Asia Bibi potrà lasciare il paese. I figli si trovano in Canada, dove sono stati accolti in seguito alle minacce di morte da parte dei fondamentalisti pachistani che già nei mesi scorsi avevano promesso di mettere a ferro e fuoco l'intero paese se la donna non fosse stata impiccata.

Nei giorni immediatamente successivi alla sentenza della Corte suprema, diverse manifestazioni e blocchi stradali avevano interessato le principali città del paese e solo la decisione del massimo organo giudiziario del paese di valutare l'ennesimo ricorso aveva riportato la calma. Un verdetto – quello odierno –atteso, anche perché la composizione della Corte era la medesima dello scorso ottobre. Una revisione sarebbe stata dunque alquanto improbabile. Ieri il magistrato distrettuale locale aveva ordinato un massiccio dispiegamento delle forze di sicurezza a Islamabad, per evitare “deplorevoli incidenti”.