Roma. Ieri mattina, alle 9 ore di Islamabad, il presidente della Corte suprema del Pakistan, Mian Saqib Nisar, ha letto la sentenza che ha rimesso in libertà Asia Bibi, la madre di famiglia cattolica che dal 2009 è in carcere perché rea di blasfemia. Condannata due volte a morte per aver insultato il Profeta Maometto bevendo un po’ d’acqua dallo stesso secchio dove posavano le labbra altre donne, braccianti come lei, di fede islamica. Che subito l’avevano denunciata all’imam del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.