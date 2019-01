Meno propaganda, più modello spagnolo

Il ministero dell’Interno spagnolo, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, ha reso noti i dati delle espulsioni di immigrati irregolari o colpevoli di reati negli anni dal 2013 al 2017. Si tratta di 54.963 persone, provenienti per la maggior parte dal Marocco e dall’Algeria, ma anche da paesi subsahariani, nonostante la difficoltà di identificazione, e persino di cittadini comunitari che sono stati condannati per reati come lo spaccio di droghe, tra questi anche un centinaio di italiani. Anche in Spagna ci sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.