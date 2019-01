Parigi. Tre lettere lasceranno il segno nel futuro prossimo della Francia: R, come referendum, I, come initiative, C, come citoyenne. Il referendum d’iniziativa civica, rivendicazione faro dei gilet gialli, si sta imponendo a Parigi come il tema centrale di questo 2019, il dossier su cui il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si giocherà parte del quinquennio. La questione del Ric, strumento che si ispira a un tipo di consultazione già esistente in Svizzera a livello nazionale e cantonale, è emersa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.