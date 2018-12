Cosa si sa dell'attacco di Strasburgo

Ieri sera intorno alle 20 un uomo ha aperto il fuoco vicino ai mercatini di Natale del centro di Strasburgo, nella Francia orientale. Il bilancio provvisorio è di 3 morti e 11 feriti, di cui sei gravi, mentre l’attentatore è in fuga. Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, che si è subito recato nella città del dipartimento del Basso Reno per seguire le operazioni della polizia, ha detto che non si può escludere che l'uomo abbia già lasciato la Francia. Intanto, le autorità hanno alzato il livello di allerta sicurezza al massimo, mentre controlli della polizia sono stati rafforzati in tutta la Francia e alle frontiere.

La procura intanto indaga per terrorismo, anche se Laurent Nunez, segretario di stato, ha dichiarato stamattina che non si sa ancora se si tratta di terrorismo islamico e non ha nemmeno confermato l'identità del presunto attentatore.

Ma secondo la stampa francese, la polizia avrebbe già identificato l'uomo, di cui si conosce al momento solo il nome: si tratterebbe di Cherif, 29 anni, di nazionalità francese, già noto alla polizia perché sospettato di radicalizzazione islamica e per altri crimini minori. L’uomo ha usato un’arma automatica e un coltello e, secondo i testimoni, ha aggredito e sparato sui passanti a caso, lungo una delle vie principali della città, rue Orfèvres. L'uomo, secondo quanto riferito stamattina da Yves Lefèbvre del sindacato della polizia francese, e dal sindaco di Strasburgo, Roland Ries, ha sparato a una pattuglia della polizia nei pressi del quartiere Neudorf, ed è fuggito. Ries ha aggiunto che il sospetto potrebbe essere rimasto ferito nella sparatoria con gli agenti.

Martedì mattina, il sospettato doveva essere interrogato dal giudice per un altro caso ma si è reso irreperibile. Cherif vive a Strasburgo, in un appartamento nel quartiere di Neudorf, dove è stata ritrovata una granata nel corso di una perquisizione compiuta dalla gendarmerie ma collegata a un’altra indagine per omicidio, non collegata all’attacco di ieri sera.

Subito dopo la sparatoria la polizia ha chiuso il Parlamento europeo – ieri sera, all'ora dell'attacco, gli eurodeputati erano riuniti in plenaria – e il centro della città. La prefettura ha chiesto a tutti di restare in casa, soprattutto nel quartiere Neudorf e dell’Etoile, le due zone dove si concentrano le ricerche dell’assalitore.