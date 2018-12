Berlusconi è pronto a candidarsi alle Europee

Antonio Megalizzi è in condizioni gravissime. Il giornalista radiofonico originario di Trento si trova in coma, dopo essere stato ferito alla testa nell’attentato di Strasburgo. “Il proiettile lo ha raggiunto alla base del cranio e per questo i medici non se la sentono di operarlo”, ha detto il padre della fidanzata di Megalizzi.

Berlusconi pronto a candidarsi alle Europee. “C’è una forte pressione per la mia candidatura” ed è quindi “molto probabile che alla fine accetti di candidarmi”, ha detto durante la presentazione del libro di Bruno Vespa.

Il Pil sarà debole nel quarto trimestre, sostiene il Centro studi di Confindustria (Csc). L’occupazione è calata dello 0,2 per cento nel terzo trimestre, secondo i dati dell’Istat.

Borsa di Milano Ftse-Mib +1,91 per cento. Differenziale Btp-Bund a 274 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

L’Ue ha ratificato l’accordo commerciale con il Giappone. L’Epa (Economic Partnership Agreement) è stato approvato ieri dal Parlamento europeo e stabilisce la creazione di un’area di libero scambio e l’eliminazione di dazi su circa il 99 per cento dei beni giapponesi importati in Europa e viceversa.

Michael Cohen è stato condannato a 3 anni di carcere per il ruolo che l’ex avvocato di Trump ha avuto nel pagare due donne affinché non rivelassero di aver avuto una relazione sessuale con l’attuale presidente.

Pedro Sánchez contro la Catalogna. Il premier spagnolo ha detto che si schiererà fermamente contro la “provocatoria retorica separatista catalana”.

Ankara lancerà un’operazione in Siria, nel nord del paese per colpire le milizie curde. Lo ha annunciato ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Riaprirà l’aeroporto di Sana'a , in Yemen. Lo hanno concordato le parti in guerra a Stoccolma per i colloqui di pace.