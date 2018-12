Chi sono gli schedati “S”? Le domande dopo l’attentato a Strasburgo

Parigi. Cherif Chekatt – l’autore dell’attentato di martedì sera a Strasburgo che ha fatto tre morti e 12 feriti, tra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi, attualmente in gravi condizioni – era uno schedato “S”. Come lo era lo stragista di Tolosa, Mohamed Merah, come lo erano i fratelli Kouachi, autori della mattanza di Charlie Hebdo, come lo erano tre dei membri del commando del Bataclan, Ismaël Omar Mostefaï, Samy Amimour e Foued Mohamed-Aggad, come lo erano Adel Kermiche e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.