A Strasburgo continua la caccia all'uomo

Ieri sera intorno alle 20 un uomo ha aperto il fuoco vicino ai mercatini di Natale del centro di Strasburgo, nella Francia orientale. Il bilancio provvisorio parla di 3 morti e 11 feriti, di cui sei gravi, mentre l’attentatore è in fuga. Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, che si è subito recato nella città del dipartimento del Basso Reno per seguire le operazioni della polizia, ha detto di avere alzato il livello di allerta sicurezza al massimo. La procura intanto indaga per terrorismo.